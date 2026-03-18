گوترش خواستار توقف جنگ شد

به گزارش ایلنا، «آنتونیو گوترش»، دبیرکل سازمان ملل، روز گذشته -سه‌شنبه- در بیانیه‌ای بدون محکومیت تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، گفت که جنگ در خاورمیانه باید متوقف و دیپلماسی حاکم شود.

گوترش بدون کوچک‌ترین اشاره‌ای به اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی آغازگر جنگ بوده‌اند و با نادیده گرفتن جنایات آنها، گفت: «تمام قطعنامه‌های شورای امنیت باید اجرا شوند. آخرین قطعنامه، قطعنامه ۲۸۱۷، باید رعایت شود، زیرا شاهد هستیم که کشورهای خلیج فارس همچنان هدف قرار می‌گیرند».

شورای امنیت سازمان ملل به جای محکوم کردن آمریکا و رژیم اسرائیل به دلیل حمله به ایران، قطعنامه‌ای را در ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ و در دوازدهمین روز از حملات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران تصویب، علیه تهران تصویب کرد.

این قطعنامه از سوی بحرین به نمایندگی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، به شورای امنیت ارائه شد.

انتهای پیام/