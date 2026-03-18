۶ لبنانی در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند
به گزارش ایلنا، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد ۶ نفر بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به بیروت و جنوب این کشور به شهادت رسیدند.
اخیرا نیز وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده بود که حمله اسرائیل به مناطقی از جنوب لبنان، ۱۰ شهید و ۱۳ مجروح برجا گذاشت.
در این دور از حملات، شهرکهای «القطرانی»، «مجدل سلم» و «عتیت» در جنوب لبنان هدف حملات قرار گرفته شده است.
وزارت بهداشت لبنان در تازه ترین گزارش از شمار شهدای حملات اسرائیل به آن کشور اعلام کرد که در این حملات از ۲ مارس تاکنون ۸۵۰ لبنانی شهید و ۲ هزار و ۱۰۵ تن دیگر نیز زخمی شده بودند.
حملات اسرائیل همچنان به مناطق مختلف لبنان از جمله بیروت و ضاحیه جنوبی آن ادامه دارد.