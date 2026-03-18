ابراز آمادگی پاکستان برای تلاش‌های دیپلماتیک و تنش‌زدایی در منطقه

ابراز آمادگی پاکستان برای تلاش‌های دیپلماتیک و تنش‌زدایی در منطقه
وزیر اطلاع رسانی پاکستان اعلام کرد که اسلام‌آباد آماده ایفای صادقانه نقش میانجی‌گری و مشارکت در کاهش تنش‌ها در منطقه است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «عطاء‌اله تارر»، وزیر اطلاع رسانی پاکستان، امروز چهارشنبه- آمادگی پاکستان را برای ورود به تلاش‌های دیپلماتیک و میانجی‌گری در راستای تنش‌زدایی در منطقه اعلام کرد.

وی اظهار داشت: «پاکستان در حال مذاکره با شرکای مختلف است و ما همیشه می‌خواستیم این تعادل در این روابط حفظ شود و من فکر می‌کنم می‌توانیم نقش میانجی را با کشورهای منطقه ایفا کنیم».

وزیر اطلاع رسانی پاکستان افزود: «تمایل ما برای مشارکت در کاهش تنش‌ها پیرامون ایران و جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر در منطقه صادقانه است. به دلیل روابط دیرینه اسلام‌آباد با کشورهای ذینفع، آمادگی داریم تا در هر کجا که ممکن است، وارد عمل شده و کمک کنیم».

وی همچنین بر نقش محوری پاکستان به عنوان یک شریک منطقه‌ای با تعهد عمیق به ثبات دیپلماتیک در خاورمیانه تاکید کرد.

