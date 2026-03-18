حماس شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران را تسلیت گفت

جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران را تسلیت گفت. 

جنبش حماس در بیانیه‌ای ضمن ابراز همدردی با جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد: «با نهایت اندوه و تسلیت به ملت و رهبری ایران در پی شهادت علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، فرزند وی و شماری از همراهانشان بر اثر حمله صهیونیستی به پایتخت ایران، همبستگی کامل خود را با ایران اعلام می‌کنیم».  

در ادامه این بیانیه آمده است: «ما در حماس، تداوم این تجاوز صهیونیستی‌ـ‌آمریکایی را اقدامی جنایتکارانه علیه تمام منطقه می‌دانیم که امنیت و ثبات آن را هدف قرار داده است. مسئولیت کامل پیامدهای خطرناک آن بر عهده دولت ایالات متحده آمریکا و رژیم اشغالگر فاشیستی اسراییل است.»  

