آمریکا قوانین‌ بشردوستانه بین المللی را نقض کرده است

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی تاکید کرد که آمریکا در خصوص اقدامات پیشگیرانه برای ممانعت از آسیب غیرنظامیان اهمال کاری کرده و قوانین بشردوستانه بین المللی را نقض کرده است.

در این گزارش آمده است که عاملان برنامه‌ریزی و انجام عملیات غیرقانونی آمریکا علیه مدرسه دخترانه میناب ایران باید پاسخگو باشند.

این سازمان همچنین بر ضرورت اجرای تحقیقات فوری و شفاف از سوی آمریکا تاکید کرد.

انتهای پیام/