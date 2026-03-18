خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عفو بین الملل:

آمریکا قوانین‌ بشردوستانه بین المللی را نقض کرده است

کد خبر : 1763238
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان عفو بین الملل جنایت جنگی آمریکا علیه مدرسه دخترانه میناب ایران را نقض قوانین بشردوستانه جهانی دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی تاکید کرد که آمریکا در خصوص اقدامات پیشگیرانه برای ممانعت از آسیب غیرنظامیان اهمال کاری کرده و قوانین بشردوستانه بین المللی را نقض کرده است.

در این گزارش آمده است که عاملان برنامه‌ریزی و انجام عملیات غیرقانونی آمریکا علیه مدرسه دخترانه میناب ایران باید پاسخگو باشند.

این سازمان همچنین بر ضرورت اجرای تحقیقات فوری و شفاف از سوی آمریکا تاکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل