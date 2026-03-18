English العربیه
سندرز:

جنگ علیه ایران با فشار اسرائیل آغاز شد

سناتور مستقل آمریکایی گفت که جنگ علیه ایران با فشار رژیم صهیونیستی و لابی آمریکایی آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، سناتور مستقل آمریکایی گفت که جنگ علیه ایران با فشار رژیم صهیونیستی و لابی آمریکایی آغاز شد.

 «برنی سندرز» سناتور مستقل ایالت ورمونت آمریکا شامگاه سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس به استعفای «جو کنت» مدیر مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا وابسته به دفتر رئیس اطلاعات ملی به‌دلیل جنگ علیه ایران اشاره کرد و نوشت: «جوزف کنت، یکی از مقامات ارشد مبارزه با تروریسم در دولت ترامپ، به تازگی استعفا داد.»

سناتور سندرز افزود: «من و کنت در مورد خیلی چیزها توافق نداشتیم، اما او درست می‌گوید؛ ایران هیچ تهدید قریب‌الوقوعی برای ملت ما ایجاد نکرده و واضح است که ما این جنگ را به دلیل فشار اسرائیل و لابی قدرتمند آمریکایی آن آغاز کردیم.»

اخبار مرتبط
