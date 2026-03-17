مشاور اقتصادی کاخ سفید:
برای کاهش سهم صادرات نفت کشورهای خاورمیانه به آمریکا برنامه داریم
کد خبر : 1763120
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مشاور اقتصادی کاخ سفید گفت که نشانههایی از کاهش صادرات نفتی کشورهای خاورمیانه وجود دارد.
وی افزود: «برای کاهش سهم صادرات نفت کشورهای خاورمیانه به آمریکا برنامه داریم.»
این مقام اقتصادی کاخ سفید در ادامه مدعی شد که نفتکشها عبور از تنگه هرمز را بهطور متناوب آغاز کردهاند.
وی افزود: « آزادسازی ذخایر راهبردی نفت را با ۳۵ کشور دیگر هماهنگ کردیم.»