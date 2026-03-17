به گزارش ایلنا، «فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان با اشاره به تحولات منطقه به ویژه جنگ علیه ایران گفت که منطقه نباید وارد جنگی بی پایان با اهداف نامشخص شود.

وی اظهار داشت: «این جنگ باید با یک راهبرد مشخص پایان یابد.موضع ما همچنان مخالفت با مشارکت در این جنگ است».

صدر اعظم آلمان افزود: «آمریکا و اسرائیل پیش از این جنگ با ما مشورت نکردند. این پرسش که آلمان چگونه از لحاظ نظامی مداخله خواهد کرد، مطرح نیست. ما این کار را نخواهیم کرد».

رسانه آمریکایی نیویورک تایمز نیز روزگذشته -دوشنبه- به نقل از سخنگوی دولت آلمان اعلام کرد که برلین اعزام هرگونه نیروی کمکی برای همکاری با آمریکا در به اصطلاح بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده است.

