خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارتش لبنان از زخمی شدن ۵ نفر از نیروهای خود خبر داد

ارتش لبنان از زخمی شدن ۵ نفر از نیروهای خود خبر داد
کد خبر : 1763050
لینک کوتاه کپی شد.

ارتش لبنان امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد ۵ نفر از نیروهایش بر اثر حمله نظامیان رژیم صهیونیستی زخمی شده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیرهف  ارتش لبنان امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد ۵ نفر از نیروهایش بر اثر حمله نظامیان رژیم صهیونیستی زخمی شدند.

 ارتش لبنان اعلام کرد نیروهای نظامی اسرائیل به یک خودرو و یک موتورسیکلت در شهرک «قعقعیه الجسر» واقع در جنوب لبنان حمله کردند که بر اثر آن ۵ نیروی ارتش لبنان زخمی شدند.

ارتش رژیم صهیونیستی روز دوشنبه اعلام کرد که تیپ ۹۹ آن، عملیات زمینی محدودی را علیه حزب الله در جنوب لبنان آغاز کرده و با پخش تصاویری ادعا کرد وارد بخش هایی از جنوب لبنان شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل