ارتش لبنان از زخمی شدن ۵ نفر از نیروهای خود خبر داد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیرهف ارتش لبنان امروز -سه‌شنبه- اعلام کرد ۵ نفر از نیروهایش بر اثر حمله نظامیان رژیم صهیونیستی زخمی شدند.

ارتش لبنان اعلام کرد نیروهای نظامی اسرائیل به یک خودرو و یک موتورسیکلت در شهرک «قعقعیه الجسر» واقع در جنوب لبنان حمله کردند که بر اثر آن ۵ نیروی ارتش لبنان زخمی شدند.

ارتش رژیم صهیونیستی روز دوشنبه اعلام کرد که تیپ ۹۹ آن، عملیات زمینی محدودی را علیه حزب الله در جنوب لبنان آغاز کرده و با پخش تصاویری ادعا کرد وارد بخش هایی از جنوب لبنان شده است.

انتهای پیام/