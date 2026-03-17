اکسیوس نوشت:

«پشیمانی خریدار» حلقه نزدیکان ترامپ از جنگ با ایران

در حالی‌که افزون بر دو هفته از تجاوز نظامی آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران می‌گذرد منابع رسانه‌ای در واشنگتن از به‌بن‌بست رسیدن مقامات در کاخ سفید درباره این تصمیم خبر می‌دهند.

به گزارش ایلنا، آکسیوس نوشت: جنگ ایران اولین باری است که راه گریز را بر دونالد ترامپ و سبک و سیاقش می‌بندد و نمی‌تواند به راحتی با اتکا به بداهه‌گویی از آن خلاص شود.

اکسیوس تصریح کرد: برخی از افراد در حلقه نزدیکان ترامپ دچار حسی شده‌اند که یکی از مقامات آن را «پشیمانی خریدار» نامیده است، ترسی فزاینده مبنی بر اینکه حمله به ایران یک اشتباه بوده است.

«پشیمانی خریدار» در سیاست، به معنی پشیمانی از گرفتن یک تصمیم است.

 

