«پشیمانی خریدار» حلقه نزدیکان ترامپ از جنگ با ایران

به گزارش ایلنا، آکسیوس نوشت: جنگ ایران اولین باری است که راه گریز را بر دونالد ترامپ و سبک و سیاقش می‌بندد و نمی‌تواند به راحتی با اتکا به بداهه‌گویی از آن خلاص شود.

اکسیوس تصریح کرد: برخی از افراد در حلقه نزدیکان ترامپ دچار حسی شده‌اند که یکی از مقامات آن را «پشیمانی خریدار» نامیده است، ترسی فزاینده مبنی بر اینکه حمله به ایران یک اشتباه بوده است.

«پشیمانی خریدار» در سیاست، به معنی پشیمانی از گرفتن یک تصمیم است.

انتهای پیام/