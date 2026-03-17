به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نخست‌وزیر ژاپن اعلام کرد که دولت این کشور برای کاهش تنش‌های موجود در منطقه با ایالات متحده آمریکا و ایران به‌طور پیاپی در ارتباط است.

«‌سانائه تاکائچی»، نخست‌وزیر ژاپن در جریان نشست‌های کمیته بودجه پارلمان با اشاره به شرایط منطقه گفت: «مهم‌ترین امر در حال حاضر، دستیابی سریع به آرامش و کاهش تنش است.»

‌وی در ادامه افزود: «توکیو در سطوح مختلف با واشنگتن در ارتباط است و ما به تبادل نظر با ایالات متحده در سطوح گوناگون ادامه می‌دهیم‌.‌»

نخست‌وزیر ژاپن تصریح کرد: «در بالاترین سطح، می‌خواهیم با در نظر گرفتن موضع کشورمان، وضعیت را به صورت مفصل با طرف آمریکایی مورد بحث قرار دهیم.»

انتهای پیام/