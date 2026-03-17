خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نخست‌وزیر ژاپن: مهم‌ترین مساله فعلی دستیابی سریع به آرامش و کاهش تنش است

کد خبر : 1763037
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نخست‌وزیر ژاپن اعلام کرد که دولت این کشور برای کاهش تنش‌های موجود در منطقه با ایالات متحده آمریکا و ایران به‌طور پیاپی در ارتباط است.

«‌سانائه تاکائچی»، نخست‌وزیر ژاپن در جریان نشست‌های کمیته بودجه پارلمان با اشاره به شرایط منطقه گفت: «مهم‌ترین امر در حال حاضر، دستیابی سریع به آرامش و کاهش تنش است.»

‌وی در ادامه افزود: «توکیو در سطوح مختلف با واشنگتن در ارتباط است و ما به تبادل نظر با ایالات متحده در سطوح گوناگون ادامه می‌دهیم‌.‌»

نخست‌وزیر ژاپن تصریح کرد: «در بالاترین سطح، می‌خواهیم با در نظر گرفتن موضع کشورمان، وضعیت را به صورت مفصل با طرف آمریکایی مورد بحث قرار دهیم.»

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل