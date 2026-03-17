خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ، ونزوئلا را «ایالت شماره ۵۱ آمریکا» اعلام کرد!

کد خبر : 1763034
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور آمریکا که اخیرا با تجاوز به خاک ونزوئلا، رئیس‌جمهور قانونی این کشور را ربود، در پیامی، این کشور آمریکای لاتین را ایالت شماره ۵۱ آمریکا اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «وای! عصر امروز، ونزوئلا در نیمه‌نهایی جام جهانی بیسبال، ایتالیا را با نتیجه ۴ بر ۲ شکست داد.»

 با اطمینان کامل ادامه داد: آن‌ها واقعا عالی به نظر می‌رسند. اخیرا اتفاقات خوبی برای ونزوئلا در حال رخ دادن است! تعجب می‌کنم، راز این جادو چیست؟ ایالت شماره ۵۱؟ کسی پاسخی دارد؟»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل