ترامپ، ونزوئلا را «ایالت شماره ۵۱ آمریکا» اعلام کرد!

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «وای! عصر امروز، ونزوئلا در نیمه‌نهایی جام جهانی بیسبال، ایتالیا را با نتیجه ۴ بر ۲ شکست داد.»

با اطمینان کامل ادامه داد: آن‌ها واقعا عالی به نظر می‌رسند. اخیرا اتفاقات خوبی برای ونزوئلا در حال رخ دادن است! تعجب می‌کنم، راز این جادو چیست؟ ایالت شماره ۵۱؟ کسی پاسخی دارد؟»

