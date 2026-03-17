به گزارش ایلنا، روزنامه واشنگتن‌پست به نقل از منابع آگاه گزارش داد جامعه اطلاعاتی آمریکا معتقد است حملات اخیر به ایران، اگر چه، خسارات سنگینی به توان موشکی و نیروی دریایی این کشور وارد کرده اما نتوانسته به هدف نهایی یعنی فروپاشی نظام 47 ساله منجر شود.

واشنگتن‌پست نوشته بهای این جنگ نیز سنگین بوده است: دست‌کم 12 میلیارد دلار هزینه برای آمریکا، کشته شدن 13 نظامی آمریکایی و اختلال تاریخی در جریان نفت به دلیل تسلط طرف ایرانی بر تنگه هرمز.

منابع مطلع تأکید کرده‌اند که دونالد ترامپ، رئیس‌‌جمهور آمریکا، پیش از چراغ سبز به اسرائیل برای آغاز جنگ در نشست‌های توجیهی جدی با بسیاری از نهادهای اطلاعاتی آمریکا شرکت کرده بود.‌

در این جلسات به او هشدار داده شده بود که محتمل‌ترین نتیجه جنگ، نه سقوط، بلکه قدرتمندتر شدن سپاه پاسداران در ساختار قدرت ایران خواهد بود. با این حال دستور حمله را صادر کرد.

خشم متحدان عرب

در منطقه، متحدان عرب آمریکا در خلیج‌فارس از روند جنگ به شدت عصبانی هستند. یک مقام ارشد در یکی از کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس با انتقاد از واشنگتن گفت: «آنها این جنگ را به خاطر اسرائیل شروع کردند و ما را در برابر حملات تلافی‌جویانه ایران تنها رها کردند.»

به گفته این مقام، آمریکایی‌ها قبل از جنگ وعده داده بودند که درگیری کوتاه خواهد بود، اما اکنون ایران به دنبال طولانی‌کردن جنگ و هدف قرار دادن زیرساخت‌های همسایگان است.

کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در حال حاضر به دفاع غیرفعال روی آورده و از هرگونه حمله پیشگیرانه به خاک ایران خودداری می‌کنند تا شاهد هدف قرار گرفتن تأسیسات غیرنظامی خود نباشند.

بازی ایران با اهرم تنگه هرمز

کارشناسان معتقدند که نقطه تعیین‌کننده در این جنگ، تسلط ایران بر تنگه هرمز است. با استفاده گسترده از پهپادهای ارزان‌قیمت و ذخایر موشکی، ایران توانسته است تردد کشتی‌های تجاری در این آبراه حیاتی را به شدت کاهش دهد.

این مسیر که روزانه حدود یک‌پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند، اکنون تقریباً فلج شده است.

تحلیلگران می‌گویند ایران با این استراتژی به دنبال وادار کردن آمریکا به کاهش تنش و استفاده از بی‌میلی احتمالی ترامپ برای ورود به یک جنگ طولانی است.

به نوشته واشنگتن‌پست، تحلیلگران و مقامات غربی چشم‌انداز روشنی برای «تغییر حکومت» در ایران متصور نیستند.

جان پانیکوف، افسر اسبق اطلاعاتی آمریکا، معتقد است که محتمل‌ترین سناریو، باقی ماندن حکومت با توانمندی هسته‌ای و موشکی محدود است.

واشنگتن‌پست نوشته در داخل ایران، تصویر دوگانه‌ای گزارش شده است: از یک سو، مشاور رئیس‌جمهور ایران تأیید کرده که موج اول حملات ترسناک بود، اما اکنون مردم به صحنه آمده‌اند و در راهپیمایی‌های حمایت از نظام، شعار «نه سازش، نه تسلیم» سر می‌دهند.

به گفته منابع اروپایی، جنگ به ابزاری برای گسترش نفوذ گروه‌های ضدآمریکایی در داخل ایران تبدیل شده و دیپلمات‌های حامی مذاکره به حاشیه رانده شده‌اند.

