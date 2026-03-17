جنگ ایران سفر ترامپ به چین را عقب انداخت
به دلیل ناتوانی ارتش ایالات متحده و عدم همراهی همپیمانانش با آن در تجاوز نظامی به ایران، رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که قصد دارد سفر پرانتظار خود به چین در اوایل آوریل (فروردین) را حدود یک ماه به تعویق بیندازد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، دونالد ترامپ در گفتوگو با خبرنگاران که در کاخ سفید برگزار شد، اعلام کرد که از آنها خواستهایم که سفر به چین را حدود یک ماه یا کمی بیشتر به تاخیر بیندازند.
این اظهارات درحالی مطرح شد که ناتوانی ارتش آمریکا و عدم حمایت همپیمانانش سوژه رسانههای جهانی شده است.
در همین راستا، تلویزیون الجزیره اعلام کرد که ترامپ، چین را برای الحاق به امنیت در آبراههای هرمز تحت فشار قرار داده است.
این درحالی است که چین بارها تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران که منجر به اختلالات حمل و نقل دریایی شده محکوم کرده است.
رویترز اعلام کرد که سفارت چین در واشنگتن هنوز در اینباره اظهارنظری نکرده است. درخواست ترامپ برای تعویق سفر برنامهریزیشده در ۳۱ مارس تا ۲ آوریل (۱۱ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۵) برای دیدار با شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، نشاندهنده آن است که جنگ با ایران برنامه سیاست خارجی او را برهم زده است.
این تاخیر همچنین ممکن است به افزایش تنشها میان واشنگتن و پکن بینجامد، چراکه بحران آسیای غربی در کنار مسائلی چون جنگ تجاری و تایوان به محورهای اختلاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان افزوده است.
این در حالی است که ترامپ از کشورهای متعددی از جمله چین خواسته است تا برای تضمین عبور ایمن کشتیها از تنگه هرمز همکاری کنند؛ گذرگاهی که حدود یکپنجم نفت جهان روزانه از آن عبور میکند.
رویترز پیشتر به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد که آمریکا به احتمال زیاد پس از سفر آتی دونالد ترامپ به چین، یک بسته تسلیحاتی بزرگ برای تایوان را تصویب کند.
پیشتر در جریان تماس تلفنی ماه فوریه، شی به ترامپ گفته بود که آمریکا باید در خصوص فروش تسلیحات به تایوان با «احتیاط» رفتار کند.