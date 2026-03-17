به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رژیم صهیونیستی به زخمی شدن ۷۰ شهرک‌نشین ‌‌در حملات به نقاط مختلف اراضی اشغالی در شبانه‌روز گذشته اذعان کرد.

وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی امروز -سه‌شنبه- در بیانیه‌ای اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه ایران ۳۵۳۰ سهرک نشین صهیونیست زخمی شده‌اند که از این تعداد ۸۶ نفر هنوز تحت درمان هستند.

‌این وزارتخانه همچنین گزارش داد در طول ۲۴ ساعت گذشته به ۷۰ زخمی رسیدگی کردیم که از این تعداد چهار نفر وضعیت کمی وخیم دارند.

