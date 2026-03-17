مصر تجاوز اشغالگران صهیونیست به لبنان را محکوم کرد

به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز عربی، وزارت خارجه مصر در بیانیه‌ای تجاوز نظامیان رژیم صهیونیستی به لبنان و ورود به مناطق جنوبی این کشور را محکوم کرد.

مصر این اقدام را نقض حاکمیت لبنان و مخالف قوانین بین‌المللی دانست و خروج فوری نظامیان رژیم صهیونیستی از خاک لبنان را خواستار شد.

منابع خبری عربی اعلام کرد‌اند که پیش از این صهیونیست‌ها به روستاهای مرزی لبنان حمله می‌کردند و پس از مدتی از آن خارج می‌شدند اما این رژیم این روزها پس از ورود به هر روستا، سعی می کند در آن بماند و از آن به عنوان پایگاهی برای حمله به روستاهای دیگر استفاده می کند.

