وقوع چند انفجار در دوحه قطر

وقوع چند انفجار در دوحه قطر
رسانه‌های محلی از وقوع چند انفجار و آتش‌سوزی در دوحه، پایتخت قطر خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از شبکه المشهد، وزارت کشور قطر اعلام کرد بر اثر اصابت ترکش موشک های رهگیر به برخی مناطق، در منطقه صنعتی دوحه آتش سوزی رخ داد.

پیشتر «ماجد الانصاری»، سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد که دوحه در شرایط کنونی تلاش‌های خود را بر کاهش تنش‌ها متمرکز کرده و همچنان به دیپلماسی به عنوان راهکار اصلی برای حل بحران‌ها باور دارد.

سخنگوی وزارت خارجه قطر افزود که این کشور در حال کار بر روی صدور بیانیه‌ای مشترک میان کشورهای حوزه خلیج فارس بود، اما تحولات بعدی، فرصت لازم برای پیشبرد این ابتکار را از بین برد.

