متحدان واشنگتن در منطقه خلیج فارس از دولت آمریکا خشمگین هستند

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، با ورود جنگ به سومین هفته، متحدان واشنگتن در منطقه خلیج فارس از دولت آمریکا به شدت خشمگین هستند.

روزنامه واشنگتن پست نوشت که متحدان عرب، خشمگین از طولانی شدن جنگ و در هراس از هرگونه اقدام تهاجمی علیه ایران از اینکه دولت ترامپ آنها را تنها گذاشته به شدت گلایه دارند.

این روزنامه آمریکایی به نقل از یک مقام ارشد عرب خلیج فارس نوشته است: «آنها این جنگ را برای اسرائیل آغاز کردند و سپس ما را تنها گذاشتند تا خودمان با حملات روبرو شویم.»

