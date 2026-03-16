وزیر خزانه‌داری آمریکا:

بهره‌برداری از ذخایر نفتی به تداوم درگیری‌ها بستگی دارد

وزیر خزانه‌داری آمریکا عنوان کرد که تصمیم درباره بهره‌برداری از ذخایر نفتی این کشور به تداوم درگیری‌ها در خاورمیانه بستگی دارد.

به گزارش‌ ایلنا به نقل از الجزیره، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت که تصمیم درباره بهره‌برداری از ذخایر نفتی این کشور به تداوم درگیری‌ها در خاورمیانه بستگی دارد. 

وی اظهار داشت: «تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای استفاده از ذخایر راهبردی نفت،  به میزان تداوم درگیری بستگی دارد».

این در حالی است که پیشتر روزنامه «وال استریت ژورنال» در گزارشی عنوان کرد که مدیران اجرایی نفتی آمریکا به مقام‌های کاخ سفید هشدار داده‌اند بحران انرژی که در نتیجه جنگ تحمیل‌شده علیه ایران به‌وجود آمده احتمالا بدتر خواهد شد.

