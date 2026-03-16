به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «سایمون استیل»، رئیس امور اقلیمی سازمان ملل، با اشاره به تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران که منجر بالا رفتن قیمت نفت شد، نسبت به وابستگی به سوخت‌های فسیلی هشدار داد.

استیل در سخنرانی از پیش تعیین شده خود در نشست سیاست‌گذاران اتحادیه اروپا در بروکسل، اختلال در بازارهای انرژی ناشی از جنگ ایران را به عنوان یک «درس عبرت‌آمیز» توصیف کرد.

وی در این سخنرانی تاکید کرد که بحران اخیر نشان می‌دهد وابستگی اقتصادی کشورها به نفت و گاز خطرناک است و ضرورت کاهش این وابستگی بیش از پیش احساس می‌شود.

