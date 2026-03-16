استارمر:

وارد جنگ با ایران نمی‌شویم/ بازگشایی تنگه هرمز کار آسانی نیست

نخست‌وزیر انگلیس گفت که این کشور به جنگ با ایران وارد نمی‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «کی‌یر استارمر»، نخست‌وزیر انگلیس گفت که کشورش به درگیری ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به ایران وارد نمی‌شود.

وی اظهار داشت: «ما وارد جنگ نمی‌شویم و برای دست‌یابی به راه‌حلی سریع تلاش می‌کنیم.»

‌نخست‌وزیر بریتانیا افزود: «هزاران سرباز در قبرس و سه اسکادران جنگنده برای رهگیری حملات ایران مستقر کرده‌ایم‌.»

وی افزود: «وقتی جنگ متوقف شود، به‌نوعی توافق از طریق مذاکره با ایران نیاز داریم.»

استارمر افزود: «بازگشایی تنگه هرمز کار آسانی نیست.»

 

 
