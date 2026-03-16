به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «کی‌یر استارمر»، نخست‌وزیر انگلیس گفت که کشورش به درگیری ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به ایران وارد نمی‌شود.

وی اظهار داشت: «ما وارد جنگ نمی‌شویم و برای دست‌یابی به راه‌حلی سریع تلاش می‌کنیم.»

‌نخست‌وزیر بریتانیا افزود: «هزاران سرباز در قبرس و سه اسکادران جنگنده برای رهگیری حملات ایران مستقر کرده‌ایم‌.»

وی افزود: «وقتی جنگ متوقف شود، به‌نوعی توافق از طریق مذاکره با ایران نیاز داریم.»

استارمر افزود: «بازگشایی تنگه هرمز کار آسانی نیست.»

