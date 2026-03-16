سخنگوی وزارت خارجه قطر:

رایزنی‌ها با طرف‌های مختلف برای باز ماندن تنگه هرمز ادامه دارد
 به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سخنگوی وزارت خارجه قطر مدعی شد که ایران باید فوری حملات را متوقف کند تا امکان یافتن راه‌حل دیپلماتیک برای بحران فراهم شود.

سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت: «هماهنگی عربی در این مرحله به‌صورت روزانه برای مهار تشدید تنش ادامه دارد.»

سخنگوی وزارت خارجه قطر افزود: «قطر هشتمین پیام را به دبیرکل سازمان ملل درباره حملات به کشورهای خلیج فارس ارسال کرد.»

 سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت: «رایزنی‌ها با طرف‌های مختلف برای باز ماندن تنگه هرمز ادامه دارد.»

وی در ادامه افزود که استفاده از ذخایر راهبردی کالاها در قطر هنوز آغاز نشده است. 

 

