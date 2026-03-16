به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «یوهان واده‌فول»، وزیر ‌خارجه آلمان ‌گفت که برلین با اعمال مداخله نظامی غرب در تنگه هرمز مخالف بوده و طرف درگیری با ایران نخواهد شد.

وزیر ‌خارجه آلمان با تاکید بر بی‌اثر بودن عملیات اتحادیه اروپا برای مقابله با حملات یمن در دریای سرخ (اسپیدس) بیان داشت، این ماموریت به تنگه هرمز گسترش نخواهد یافت.

وزیر خارجه آلمان افزود: ‌«نقشی برای ناتو در تنگه هرمز نمی‌بینیم.»

