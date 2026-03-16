به گزارش ایلنا، «ایویت کوپر»، وزیر خارجه انگلیس اعلام کرد که آواره شدن هزاران لبنانی که در نتیجه عملیات اسرائیل ایجاد شده، غیر قابل قبول و پیامد فاجعه آمیزی دارد.

وی گفت که از نیروهای مسلح لبنان حمایت می کنیم و دولت بیروت باید مسئول کامل امنیت در این کشور باشد.

حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان به ویژه جنوب این کشور علاوه بر به جا گذاشتن صدها شهید و هزاران زخمی، حدود ۹۰۰ هزار تن دیگر را آواره کرده است.

