انگلیس: آواره شدن لبنانیها در نتیجه حملات اسرائیل غیرقابل قبول است
وزیر خارجه انگلیس آواره شدن هزاران لبنانی در نتیجه تجاوزات رژیم صهیونیستی را غیرقابل قبول است.
به گزارش ایلنا، «ایویت کوپر»، وزیر خارجه انگلیس اعلام کرد که آواره شدن هزاران لبنانی که در نتیجه عملیات اسرائیل ایجاد شده، غیر قابل قبول و پیامد فاجعه آمیزی دارد.
وی گفت که از نیروهای مسلح لبنان حمایت می کنیم و دولت بیروت باید مسئول کامل امنیت در این کشور باشد.
حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان به ویژه جنوب این کشور علاوه بر به جا گذاشتن صدها شهید و هزاران زخمی، حدود ۹۰۰ هزار تن دیگر را آواره کرده است.