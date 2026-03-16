بندر الفجیره امارات هدف حمله هوایی قرار گرفت
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دفتر اطلاعرسانی امارات اعلام کرد که در پی حمله هوایی به منطقه صنایع نفتی الفجیره، حریقی در این منطقه ایجاد شد.
طبق اعلام این دفتر، کسی در این حمله آسیب ندیده و تیم های دفاع مدنی در حال رسیدگی به این حادثه بوده و تلاشهای آنها برای کنترل اوضاع ادامه دارند.
از سوی دیگر ۲ منبع به خبرگزاری رویترز گفتند که پس از این حمله، عملیات بارگیری سوخت در بندر الفجیره به حالت تعلیق درآمده است.