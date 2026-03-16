خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بندر الفجیره امارات هدف حمله هوایی قرار گرفت

کد خبر : 1762670
لینک کوتاه کپی شد.

دفتر اطلاع‌رسانی امارات اعلام کرد که در پی حمله هوایی به منطقه صنایع نفتی الفجیره، حریقی در این منطقه ایجاد شد.

 

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دفتر اطلاع‌رسانی امارات اعلام کرد که در پی حمله هوایی به منطقه صنایع نفتی الفجیره، حریقی در این منطقه ایجاد شد.

طبق اعلام این دفتر، کسی در این حمله آسیب ندیده و تیم های دفاع مدنی در حال رسیدگی به این حادثه بوده و تلاش‌های آنها برای کنترل اوضاع ادامه دارند.

از سوی دیگر ۲ منبع به خبرگزاری رویترز گفتند که پس از این حمله، عملیات بارگیری سوخت در بندر الفجیره به حالت تعلیق درآمده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل