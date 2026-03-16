حمله زمینی رژیم صهیونیستی به لبنان
کد خبر : 1762642
منابع خبری از حمله زمینی رژیم صهیونیستی به مناطقی در جنوب لبنان خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز عملیات زمینی محدود نیروهای لشکر ۹۱ علیه پایگاههای نیروهای حزبالله در جنوب لبنان خبر داد.
ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه خود اعلام کرد که پیش از این عملیات زمینی، حملات هوایی و توپخانهای نیز علیه جنوب لبنان انجام شد.
ارتش رژیم صهیونیستی هدف از این عملیات را «تقویت دفاع» از شمال فلسطین اشغالی و رفع تهدیدها اعلام کرد.