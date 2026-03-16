حمله زمینی رژیم صهیونیستی به لبنان

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی ‌از آغاز عملیات زمینی محدود نیروهای لشکر ۹۱ علیه پایگاه‌های نیروهای حزب‌الله در جنوب لبنان خبر داد.

ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه خود اعلام کرد که پیش از این عملیات زمینی، حملات هوایی و توپخانه‌ای نیز علیه جنوب لبنان انجام شد. ارتش رژیم صهیونیستی هدف از این عملیات را «تقویت دفاع» از شمال فلسطین اشغالی و رفع تهدیدها اعلام کرد.

