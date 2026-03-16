خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله زمینی رژیم صهیونیستی به لبنان

کد خبر : 1762642
لینک کوتاه کپی شد.

منابع خبری از حمله زمینی رژیم صهیونیستی به مناطقی در جنوب لبنان خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی ‌از آغاز عملیات زمینی محدود نیروهای لشکر ۹۱ علیه پایگاه‌های نیروهای حزب‌الله در جنوب لبنان خبر داد.

ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه خود اعلام کرد که پیش از این عملیات زمینی، حملات هوایی و توپخانه‌ای نیز علیه جنوب لبنان انجام شد.

ارتش رژیم صهیونیستی هدف از این عملیات را «تقویت دفاع» از شمال فلسطین اشغالی و رفع تهدیدها اعلام کرد.

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل