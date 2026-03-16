دیدار وزرای خارجه قطر و مصر در دوحه

وزرای خارجه قطر و مصر گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «محمد بن عبدالرحمان آل ثانی»، وزیر خارجه قطر و «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه مصر در دوحه پایتخت قطر دیدار کردند.

 براساس بیانیه وزارت خارجه قطر، دو طرف تشدید تنش نظامی در منطقه و پیامدهای خطرناک آن بر امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی را بررسی کردند.

وزرای خارجه قطر و مصر به بررسی راه‌های حل همه اختلافات به روش‌های مسالمت‌آمیز و تقویت هماهنگی کشورهای عربی در مقابله با چالش‌های کنونی پرداختند.

 

