دیدار وزرای خارجه قطر و مصر در دوحه
وزرای خارجه قطر و مصر گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «محمد بن عبدالرحمان آل ثانی»، وزیر خارجه قطر و «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه مصر در دوحه پایتخت قطر دیدار کردند.
براساس بیانیه وزارت خارجه قطر، دو طرف تشدید تنش نظامی در منطقه و پیامدهای خطرناک آن بر امنیت و ثبات منطقهای و بینالمللی را بررسی کردند.
وزرای خارجه قطر و مصر به بررسی راههای حل همه اختلافات به روشهای مسالمتآمیز و تقویت هماهنگی کشورهای عربی در مقابله با چالشهای کنونی پرداختند.