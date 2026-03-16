کالاس: جنگ در خاورمیانه باعث افزایش قیمت نفت شده است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که با دبیرکل سازمان ملل درباره بسته شدن تنگه هرمز گفت‌وگو کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که با دبیرکل سازمان ملل درباره بسته شدن تنگه هرمز گفت‌وگو کرده است. 

«کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت: «با دبیرکل سازمان ملل درباره بسته شدن تنگه هرمز گفت‌وگو کردیم.»

وی افزود: «‌اتحادیه درباره چگونگی باز نگه‌داشتن تنگه هرمز گفت‌وگو می‌کند.»

کالاس در ادامه عنوان کرد: «‌جنگ در ایران باعث افزایش قیمت نفت شده و از این بابت به‌شدت نگرانیم.»

این مسئول ارشد اروپایی همچنین اشاره کرد که کاهش تحریم‌های آمریکا علیه نفت روسیه اقدامی خطرناک است.

 

 

