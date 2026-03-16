کالاس: جنگ در خاورمیانه باعث افزایش قیمت نفت شده است

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره،

«کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا گفت: «با دبیرکل سازمان ملل درباره بسته شدن تنگه هرمز گفت‌وگو کردیم.»

وی افزود: «‌اتحادیه درباره چگونگی باز نگه‌داشتن تنگه هرمز گفت‌وگو می‌کند.»

کالاس در ادامه عنوان کرد: «‌جنگ در ایران باعث افزایش قیمت نفت شده و از این بابت به‌شدت نگرانیم.»

این مسئول ارشد اروپایی همچنین اشاره کرد که کاهش تحریم‌های آمریکا علیه نفت روسیه اقدامی خطرناک است.

انتهای پیام/