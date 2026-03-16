«محمد شیاع السودانی»، نخست‌وزیر عراق و «محمد بن زاید آل نهیان»، رئیس امارات به صورت تلفنی گفت‌وگو کردند و دو طرف در جریان این تماس تلفنی تحولات منطقه را مورد بررسی قرار دادند.

السودانی و محمد بن زاید طی این تماس بر ضرورت تداوم هماهنگی مشترک میان کشورهای عربی، اقدام در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی، ممانعت از تشدید تنش و تلاش و همکاری در راستای خاتمه بخشیدن به جنگ در سریع‌ترین زمان ممکن برای جلوگیری از تنش بیشتر و ایجاد بی‌ثباتی تاکید کردند.