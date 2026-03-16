تعلیق خدمات کنسولی سفارت آمریکا در اردن
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیهای از توقف کامل خدمات کنسولی در سفارت این کشور در اردن خبر داد.
این سفارتخانه طی بیانیهای به شهروندان خود نسبت به رعایت نکات ایمنی و استفاده از مسیرهای هوایی موجود هشدار داد.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیهای اعلام کرد که به دلیل شرایط خاص و پیشآمدهای کنونی در خاورمیانه، سفارت این کشور در اردن به صورت موقت ارائه تمامی خدمات کنسولی معمول را متوقف کرده است.
این وزارتخانه در ادامه توصیههای امنیتی خود را به شهروندان آمریکایی مقیم یا مسافر به اردن تشدید کرد و از آنها خواست در صورتی که شرایط امنیتی اجازه میدهد، برای خروج از کشور یا ادامه سفر خود حتماً از پروازهای موجود در فرودگاه ملکه علیا استفاده کنند.