شعیب بهمن، کارشناس مسائل روسیه با اشاره به دوازدهمین سالگرد الحاق جزیره کریمه توسط روسیه به خاک این کشور در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: قبل از هر چیز باید توجه داشت که شبه جزیره کریمه یک موقعیت استراتژیک در دریای سیاه دارد و روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، همواره جدا بودن این جزیره از خاک خود را یک نوع نقص ژئوپلیتیکی قلمداد می‌کرد و اساساً بدون برخورداری از این جزیره توان ایفای نقش قابل توجه در دریای سیاه را نداشت. به همین دلیل آنچه در سال ۲۰۱۴ در ساخت سیاسی – امنیتی اوکراین رخ داد موجب شد تا روسیه این فرصت را غنیمت بشمارد و این جزیره را به خاک خود الحاق کند. حتی پیش از جنگ کنونی اوکراین، روس‌ها به صورت علنی و مشهود اعلام کردند که بر سر شبه جزیره کریمه نه تنها با کی‌یف بلکه با ایالات متحده هم وارد گفت‌وگو نخواهند شد و اساساً آنرا یک پرونده مجزا می‌دیدند و آنرا بسته شده می‌دیدند.

وی ادامه داد: نکته دیگر این است که اروپا و ایالات متحده قبل از شروع جنگ فعلی میان اوکراین و روسیه به هیچ وجه اشاره مستقیمی بر بازگشت این جزیره به خاک اوکراین نداشتند و به نوعی در مورد آن سکوت کرده بودند اما همین حالا هم به نظر نمی‌آید که روس‌ها بخواهند در مذاکرات با اوکراین، به نوعی از این جزیره به عنوان کارت بازی استفاده کنند و عملاً آنها بیش از هر چیز در مذاکرات فعلی بر لوهانسک و دونتسک متمرکز هستند تا شبه جزیره کریمه. اهمیت کریمه برای روسها در حال حاضر این است که اگر قرار بر این باشد که کی‌یف و مسکو به سمت تشدید تنش پیش بروند، ممکن است که روس‌ها بخواهند اودسا و سایر مناطق ساحلی اوکراین را برای اشراف بیشتر بر دریای سیاه به تصرف خود درآورند و از این منظر کریمه اهمیت بالایی برای مسکو پیدا می‌کند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: مساله اینجاست که چون بخش عمده‌ای از ساکنان کریمه را روس‌تبارها تشکیل می‌دهند و به خصوص پس از چهار سال جنگ روسیه و اوکراین، ساکنان این جزیره (به خصوص بخش‌هایی که روس‌تبارها در آن ساکنند) چندان از الحاق شدن این جزیره به روسیه ناراضی نیستند، مگر آنکه ساکنان بخش‌های اوکراینی آن نسبت به این قضیه ناخشنود باشند؛ دلیل آنهم این است که آنها در شرایط کنونی از حیث امنیتی و زیرساختی و ... از امنیت بالاتری نسبت اوکراین برخوردار هستند و به نوعی شرایط زندگی و رفاه بهتری دارند و حتی می‌توان گفت که نگاه مثبتی نسبت به این قضیه دارند. با تمام این تفاسیر روسها به هیچ وجه از موقعیت کریمه و تاثیر آن بر امنیت دریای سیاه چشم‌پوشی نخواهند کرد و بدون شک در مذاکرات آتی از آن سخن به میان نخواهند آورد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: واقعیت این است که ساکنان کریمه خواستار پیوستن یا بازگشت به اوکراین آنهم در شرایط کنونی را ندارند و از سوی دیگر کی‌یف هم توان آنرا ندارد که بخواهد این جزیرهرا پس بگیرد. همچنین در میان حامیان غربی دیده نمی‌شود که بخواهند جبهه جنگ را به حدی گسترش دهند که بخواهند آنرا به کریمه بکشانند. بر این اساس به نظر می‌رسد که روسیه علاوه بر کریمه، سعی می‌کند تا مناطق شرقی را هم به خاک خود الحاق کند و بر همین اساس هیچ چشم‌اندازی در مورد بازپس‌دهی کریمه به اوکراین از سوی روسیه وجود ندارد و حتی باز شدن جبهه جدید برای بازپس‌گیری این جزیره از سوی اوکراین و حامیان غربی آنهم دور از ذهن است.

