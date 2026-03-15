دور جدید مذاکرات تجاری واشنگتن-پکن

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات ارشد اقتصادی ایالات متحده و چین امروز -یکشنبه- دور جدیدی از مذاکرات را در پاریس آغاز کردند تا ابهامات موجود در آتش‌بس تجاری خود را برطرف کرده و مسیر همواری را برای سفر «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، به پکن برای دیدار با «شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین در پایان ماه مارس هموار کنند.

انتظار می‌رود این مذاکرات، به رهبری «اسکات بسنت»، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، و «هه لیفنگ»، معاون نخست وزیر چین، بر تغییر تعرفه‌های ایالات متحده، جریان مواد معدنی و آهنرباهای کمیاب تولید شده در چین، کنترل صادرات فناوری پیشرفته آمریکا و خرید محصولات کشاورزی ایالات متحده توسط چین متمرکز باشد.

«جیمسون گریر»، نماینده تجاری ایالات متحده، نیز به این مذاکرات خواهد پیوست، که ادامه سلسله جلساتی است که سال گذشته در شهرهای اروپایی با هدف کاهش تنش‌هایی که تجارت بین دو اقتصاد بزرگ جهان را در آستانه فروپاشی قرار داده بود، برگزار شد.

