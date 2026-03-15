وزیرخارجه رژیم صهیونیستی:

برنامه‌ای برای مذاکرات مستقیم با لبنان نداریم
وزیرخارجه رژیم صهیونیستی گفت که این رژیم برنامه‌ای برای مذاکرات مستقیم با لبنان در روزهای آتی ندارد.

به گزارش ایلنا به نقل ازرویترز، «گیدئون ساعر»، وزیر  خارجه رژیم صهیونیستی، امروز -یکشنبه- گفت که این رژیم قصد ندارد در روزهای آینده مذاکرات مستقیمی با لبنان داشته باشد و به ایالات متحده نگفته است که تعداد موشک‌های رهگیر رو به کاهش است.

روزنامه هاآرتص اسرائیل روز شنبه گزارش داد که انتظار می‌رود اسرائیل و لبنان در روزهای آینده مذاکرات مستقیمی برگزار کنند. همچنین گزارش شده بود که رژیم  به واشنگتن اطلاع داده است که تعداد موشک‌های رهگیر بالستیک آن به شدت کاهش یافته است، ساعر در واکنش به این دو گزارش گفت: «پاسخ به این دو سوال، منفی است».

 

