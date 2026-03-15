به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، پس از اعزام متخصصان کی‌یف به چهار کشور منطقه، گفت که اوکراین در ازای کمک به کشورهای خاورمیانه برای دفاع در برابر پهپادهای ایران، پول و فناوری می‌خواهد.

زلنسکی امروز -یکشنبه- در اظهاراتی گفت که هر یک از سه تیم اعزامی به خاورمیانه شامل ده‌ها نفر است که ارزیابی‌های تخصصی انجام خواهند داد و نحوه عملکرد پدافند پهپادی را نشان خواهند داد.

وی ادامه داد: «آنچه اوکراین در ازای این کمک دریافت خواهد کرد، هنوز نیاز به بحث دارد. صادقانه بگویم، برای ما امروز، هم فناوری و هم بودجه مهم هستند».

زلنسکی همچنین گفت که مطمئن نیست که آیا اوکراین و ایالات متحده قراردادی در مورد همکاری پهپادی امضا خواهند کرد یا خیر، قراردادی که کی‌یف ماه‌هاست به دنبال توافق بر سر آن است.

