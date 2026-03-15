۱۰۰ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در سرزمینهای اشغالی زخمی شدند
کد خبر : 1762327
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی اعلام کرد که بیش از ۱۰۰ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در سرزمینهای اشغالی در پی ادامه تنشها در خاورمیانه زخمی شدند.
به گزارش روزنامه تایمز آف اسرائیل، وزارت بهداشت اسرائیل اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۸ نفر در نتیجه درگیری با ایران به بیمارستانها منتقل شدهاند.
این روزنامه نوشت که این وزارتخانه جزئیاتی از علل جراحات ارائه نمیدهد.