مصر: اقدامات اسرائیل در لبنان نقض آشکار حقوق بین‌الملل است

وزیر خارجه مصر در تماس تلفنی با نخست وزیر لبنان بیان کرد گفت که اقدامات اسرائیل در لبنان نقض آشکار حقوق بین الملل است.

 به گزارش ایلنا به نقل از القاهره الاخباریه، «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر و «نواف سلام»، نخست‌وزیر لبنان تلفنی درباره تنش جاری در لبنان رایزنی کردند.

 عبدالعاطی بار دیگر اعلام کرد که مصر قاطعانه با هرگونه نقض حاکمیت، یکپارچگی و تمامیت ارضی لبنان مخالف است و آن را محکوم می کند.

وی اظهار داشت که اقدامات اسرائیل در لبنان نقض آشکار حقوق بین‌الملل است.

وزیر خارجه مصر در ادامه بر حمایت از تلاش های نهادهای دولتی لبنان برای گسترش حاکمیت خود بر سراسر خاک این کشور تاکید کرد.

 

