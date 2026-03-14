نووستی گزارش داد:
تلاش کشورها برای تخلیه شهروندان خود از خاورمیانه
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، خاورمیانه شاهد موج گستردهای از تخلیهها در بحبوحه تشدید تنشها در منطقه است و چندین کشور در تلاش هستند تا شهروندان خود را از منطقه خارج کنند.
معاون وزیر خارجه قزاقستان، گفت کرد که کشورش با موفقیت بیش از ۹هزار شهروند، از جمله گردشگران، زائران و بازرگانانی که خود را در قلب بحران یافته بودند را از مناطق عملیات نظامی، تخلیه کرده است.
وی خاطرنشان کرد که این عملیات در شرایط فوقالعاده پیچیدهای انجام شده و در حال حاضر همچنان ادامه دارد.
ژاپن نیز ششمین پرواز چارتر به توکیو و ورود ۲۲۲ نفر از ریاض به فرودگاه بینالمللی ناریتا را تکمیل کرد و تعداد کل افرادی که از طریق این پروازها منتقل شدهاند را به ۱۱۰۴ نفر از ملیتها و ساکنان ژاپنی که از عراق، کویت، بحرین، قطر و عربستان سعودی آمدهاند، رساند.
دولت ژاپن اعلام کرد که با توجه به از سرگیری تدریجی ترافیک هوایی تجاری در منطقه، سیستم تخلیه خود را با استفاده از پروازهای چارتر به طور موقت متوقف خواهد کرد.
در همین زمینه، آژانس رفاه کارگران فیلیپینی در خارج از کشور، پرواز ویژهای از ریاض به مانیل ترتیب داد که ۳۴۱ کارگر سرگردان در عربستان سعودی، کویت و بحرین را حمل میکرد، در همین حال سازمانهای دولتی فیلیپین وظیفه تسهیل عبور کارگرانی را که از بحرین و کویت از طریق مرزهای زمینی به محل تجمع در ریاض میآیند، بر عهده دارند.