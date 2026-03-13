سنتکام کشته شدن ۴ تن از خدمه هواپیمای سوخت رسان آمریکا را تایید کرد

فرماندهی مرکزی آمریکا تایید کرد که در پی سقوط یک فروند هواپیمای سوخت رسان در غرب عراق، ۴ نفر از ۶ خدمه این هواپیما کشته شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، فرماندهی مرکزی نیروهای تروریستی ایالات متحده، سنتکام، امروز -جمعه- در بیانیه‌ای اعلام کرد  از مجموع ۶ نفر از خدمه هواپیمای سوخت رسان که در غرب عراق دچار سانحه شده است، ۴ نفر کشته شدند و جست‌وجوها برای یافتن ۲ فرد باقی مانده ادامه دارد.

سنتکام همچنین اعلام کرده است که تحقیقات در این زمینه برای روشن شدن علت حادثه آغاز شده است.

سنتکام پیشتر اعلام کرده بود یک هواپیمای سوخت‌رسان KC-۱۳۵ این کشور در یک سانحه هوایی در عراق سقوط کرده است.


 

