سنتکام کشته شدن ۴ تن از خدمه هواپیمای سوخت رسان آمریکا را تایید کرد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، فرماندهی مرکزی نیروهای تروریستی ایالات متحده، سنتکام، امروز -جمعه- در بیانیه‌ای اعلام کرد از مجموع ۶ نفر از خدمه هواپیمای سوخت رسان که در غرب عراق دچار سانحه شده است، ۴ نفر کشته شدند و جست‌وجوها برای یافتن ۲ فرد باقی مانده ادامه دارد.

سنتکام همچنین اعلام کرده است که تحقیقات در این زمینه برای روشن شدن علت حادثه آغاز شده است.

سنتکام پیشتر اعلام کرده بود یک هواپیمای سوخت‌رسان KC-۱۳۵ این کشور در یک سانحه هوایی در عراق سقوط کرده است.





انتهای پیام/