موج تعطیلی شعب بانکی و مؤسسات مالی در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، موجی از اعلام تعطیلی موقت شعب بانکی و مؤسسات مالی در کشورهای حوزه خلیج فارس منتشر شده است، به طوری که بسیاری از این نهادها حداقل تا پایان هفته جاری فعالیت‌های خود را متوقف کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، این تصمیم پس از آن گرفته شد که یکی از مؤسسات مالی دولتی ایران در حمله‌ای از سوی آمریکا یا اسرائیل هدف قرار گرفت و ایران اعلام کرد که از این پس آزاد است مؤسسات مالی و اقتصادی مرتبط با آمریکا یا اسرائیل را هدف قرار دهد.

از جمله این بانک‌ها، «اچ‌اس‌بی‌سی» در دوحه فعالیت‌های خود را متوقف کرد و در امارات، «سیتی‌بانک» و «استاندارد چارترد« نیز تعطیلی دفاتر خود را اعلام کردند.

اما این اقدام محدود به بانک‌ها نیست. مؤسسات بزرگ مشاوره و حسابرسی مانند «پرایس واترهاوس کوپرز» و «دلویت» نیز فعالیت‌های خود را متوقف خواهند کرد. پرایس واترهاوس کوپرز به‌طور ویژه اعلام کرده است که شعب خود در عربستان سعودی، کویت، قطر و امارات را تعطیل می‌کند

 

 

