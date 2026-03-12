کنسولگری آمریکا در پیشاور تعطیل شد

کنسولگری آمریکا در پیشاور تعطیل شد
وزارت خارجه آمریکا به کنگره این کشور اطلاع داد که قصد دارد کنسولگری واشنگتن در پیشاور پاکستان را تعطیل کند.

به گزارش ایلنا، وزارت خارجه آمریکا به کنگره این کشور اطلاع داد که قصد دارد کنسولگری واشنگتن در پیشاور پاکستان را تعطیل کند.

ان بی سی نیوز، کنسولگری آمریکا در پیشاور را به خاطر نزدیکی به مرز افغانستان، مهمترین مرکز دیپلماتیک واشنگتن برای عملیات در افغانستان از سال ۲۰۰۱ تاکنون اعلام کرد.

وزارت خارجه آمریکا در حالی صرفه جویی را بهانه تعطیلی این مرکز دیپلماتیک مهم در آسیای میانه کرده که این کنسولگری بعد از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، هدف حمله معترضان پاکستانی قرار گرفت.

بعد از حمله معترضان پاکستان به کنسولگری آمریکا در پیشاور، فعالیت های این مرکز به حالت تعلیق درآمد.

کنسولگری آمریکا در پیشاور یکی از مراکز مهم ارائه خدمات و حمایت از افغانستانی هایی بود که با آمریکا وناتو همکاری داشتند.

اخبار مرتبط
