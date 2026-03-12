عاملان حمله به مدرسه میناب باید محاکمه شوند

به گزارش ایلنا، به نقل از گاردین، «گوردون براون»، نخست وزیر پیشین انگلیس که اکنون به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل در امور آموزش جهانی فعالیت می‌کند، در یادداشتی نوشت که هیچ کودکی نباید به «تلفات جانبی» جنگ تبدیل شود و مدارس باید همانند بیمارستان‌ها از جایگاه اخلاقی و حقوقی ویژه‌ای در حقوق بین‌الملل برخوردار باشند.

وی با اشاره به حمله موشکی آمریکا به مدرسه دخترانه «شجره طیبه» در شهر میناب، اظهار داشت: «مدرسه‌ای که باید پناهگاه امن کودکان باشد، به گورستان تبدیل شد».

به گفته این مقام سازمان ملل، این حادثه نشان می‌دهد که مدارس و دانش‌آموزان به طور فزاینده‌ای در جنگ‌ها به اهدافی آسیب‌پذیر تبدیل شده‌اند.

براون همچنین یادآور شد که قوانین بین‌المللی از جمله اساسنامه تاسیس دادگاه کیفری بین‌المللی، حمله به کودکان و مراکز آموزشی در زمان جنگ را ممنوع کرده است اما در عمل بسیاری از این حملات بدون پاسخگویی جدی باقی می‌مانند.

به گفته وی، عاملان چنین حملاتی معمولا دو توجیه مطرح می‌کنند یا مدعی می‌شوند حمله غیرعمدی بوده است یا ادعا می‌کنند از ساختمان مدرسه به عنوان پایگاه نظامی استفاده شده است.

براون همچنین تاکید کرد که چنین استدلال‌هایی نباید بهانه‌ای برای فرار عاملان از مسوولیت باشد.

