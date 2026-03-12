به گزارش ایلنا، «یو شیائویونگ»، نماینده ویژه چین در امور افغانستان در سفر به کابل با «امیرخان متقی» وزیر خارجه و «نورالدین عزیزی»، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان درباره مسائل امنیتی و تحولات منطقه‌ای گفت‌و‌گو کرد.

وی پس از این دیدار‌ها در پیامی در شبکه ایکس نوشت که در مذاکرات با مقام‌های طالبان، آنها بر آمادگی خود برای دوچندان کردن تلاش‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های حملات تروریستی اخیر و تقویت امنیت شهروندان چینی شاغل در افغانستان تاکید کرده است.

به گفته نماینده ویژه چین، طالبان همچنین تعهد داده‌اند تدابیر امنیتی برای حفاظت از اتباع چینی و پروژه‌های مرتبط با چین در افغانستان را افزایش دهند.

این سفر در حالی انجام شده که حملات هوایی پاکستان به مناطقی از افغانستان ادامه دارد.

همزمان وزارت خارجه چین نیز اعلام کرده است که «وانگ یی»، وزیر خارجه این کشور، در تماس تلفنی با «اسحاق‌ دار»، وزیر خارجه پاکستان، درباره تحولات امنیتی منطقه و تنش‌های اخیر به افغانستان گفت‌و‌گو کرده است.

در این تماس، چین ضمن حمایت از مبارزه پاکستان با تروریسم، بر ضرورت مدیریت تنش‌ها و حفظ ثبات در منطقه تاکید کرده است.

انتهای پیام/