پسکوف:
راهحل سیاسی برای اوضاع پیرامون ایران ارجحیت دارد
سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفت که راهحل سیاسی پیرامون ایران ثبات را به منطقه باز میگرداند.
به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز -پنج شنبه- در اظهاراتی درباره جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت که یک راهحل سیاسی و دیپلماتیک برای اوضاع پیرامون ایران ارجحیت دارد.
پسکوف اظهار داشت: «این امر ثبات را به منطقه بازمیگرداند».
وی همچنین بیان کرد: «روسیه، ایران و گروهی از کشورهای منطقه همچنان به پروژه کریدور شمال-جنوب علاقهمند هستند».
سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه افزود: «مسکو امیدوار است پروژه کریدور شمال-جنوب اجرایی شود، بخش زیادی از این پروژه تاکنون انجام شده است».