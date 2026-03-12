به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز -پنج شنبه- در اظهاراتی درباره جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت که یک راه‌حل سیاسی و دیپلماتیک برای اوضاع پیرامون ایران ارجحیت دارد.

پسکوف اظهار داشت: «این امر ثبات را به منطقه بازمی‌گرداند».

وی همچنین بیان کرد: «روسیه، ایران و گروهی از کشورهای منطقه همچنان به پروژه کریدور شمال-جنوب علاقه‌مند هستند».

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه افزود: «مسکو امیدوار است پروژه کریدور شمال-جنوب اجرایی شود، بخش زیادی از این پروژه تاکنون انجام شده است».

