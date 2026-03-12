حمله موشکی به پایگاه ایتالیا در کردستان عراق

به گزارش ایلنا، وزارت دفاع ایتالیا اعلام کرد که پایگاه این کشور در منطقه کردستان عراق هدف حمله موشکی قرار گرفته است.

وزارت دفاع ایتالیا با انتشار بیانیه‌ای در پلتفرم ایکس اعلام کرد: «موشکی به پایگاه ما در اربیل اصابت کرد و هیچ تلفات یا زخمی در بین نیروهای ایتالیایی وجود ندارد. حال همه آنها خوب است».

آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا هم در پیامی جداگانه در ایکس، نوشت: «نیروی نظامی ما در یک پناهگاه پناه گرفته‌اند و همگی در سلامت و امنیت هستند».

پیشتر وزارت دفاع ایتالیا در تارنمای خود اعلام کرده بود که حدود ۳۰۰ سرباز این کشور در اربیل مشغول آموزش نیروهای امنیتی کرد هستند.

ایتالیا جزئیات بیشتری در باره این حمله منتشر نکرد.

