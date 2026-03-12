خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله موشکی به پایگاه ایتالیا در کردستان عراق
کد خبر : 1761496
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا، وزارت دفاع ایتالیا اعلام کرد که پایگاه این کشور در منطقه کردستان عراق هدف حمله موشکی قرار گرفته است.

 وزارت دفاع ایتالیا با انتشار  بیانیه‌ای در پلتفرم ایکس اعلام کرد: «موشکی به پایگاه ما در اربیل اصابت کرد و هیچ تلفات یا زخمی در بین نیروهای ایتالیایی وجود ندارد. حال همه آنها خوب است».

آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا هم در پیامی جداگانه در ایکس، نوشت: «نیروی نظامی ما در یک پناهگاه پناه گرفته‌اند و همگی در سلامت و امنیت هستند».

پیشتر وزارت دفاع ایتالیا در تارنمای خود اعلام کرده بود که حدود ۳۰۰ سرباز این کشور در اربیل مشغول آموزش نیروهای امنیتی کرد هستند.

ایتالیا جزئیات بیشتری در باره این حمله منتشر نکرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل