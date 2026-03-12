هراسی از رویارویی با ترامپ نداریم

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی‌، «یولاندا دیاز»، معاون نخست‌وزیر اسپانیا، اعلام کرد که کشورش از رویارویی با «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، نمی‌ترسد.

وی گفت که کشورش هیچ ترسی از تهدیدهای ترامپ برای قطع روابط تجاری با اسپانیا ندارد.

‌پولیتیکو به نقل از دیاز نوشت که اسپانیا آماده است در این لحظات که او آن را «درد و عدم قطعیت مطلق» توصیف کرد، جسورانه واکنش نشان دهد و خاطرنشان کرد که ترامپ با سیاست‌های خود یک وضعیت اضطراری جهانی ایجاد کرده است.

