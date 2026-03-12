گفت‌وگوی وزیر دفاع عربستان سعودی با همتای ترک

وزرای دفاع عربستان سعودی و ترکیه، تلفنی درباره مسائل دفاعی و امنیتی دوجانبه و منطقه‌ای رایزنی کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «خالد بن‌سلمان» و «یاشار گولر» وزرای دفاع عربستان سعودی و ترکیه درباره مسائل دفاعی و امنیتی دوجانبه و منطقه‌ای رایزنی کردند.

 وزارت دفاع ترکیه با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی «ان سوسیال» ترکیه اعلام کرد، یاشار گولر و خالد بن‌سلمان ‌در تماسی تلفنی، درباره مسائل دفاعی و امنیتی دوجانبه و منطقه‌ای رایزنی کردند.

این تماس در میان تشدید تنش در منطقه پس از حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران و پاسخ متقابل ایران به پایگاه‌های نظامی امریکا در کشورهای منطقه از جمله عربستان، برقرار شد.

 

