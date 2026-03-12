حمله به یک کشتی کانتینری در نزدیکی سواحل امارات

به گزارش ایلنا، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد که یک کشتی کانتینری در فاصله حدود ۳۵ مایل دریایی در شمال بندر «جبل‌علی» در امارات متحده عربی هدف حمله قرار گرفته است.

این نهاد در بیانیه‌ای اعلام کرد: «کاپیتان کشتی گزارش داده که این کشتی با پرتابه‌ای نامشخص هدف قرار گرفته که در نتیجه آن آتش‌سوزی کوچکی در عرشه ایجاد شده است».

بر اساس این گزارش، ارزیابی کامل میزان خسارات به دلیل تاریکی هوا با دشواری مواجه شده، با این حال اعلام شده است که تمام خدمه کشتی در سلامت هستند.

این حادثه تازه‌ترین مورد از هدف قرار گرفتن نفتکش‌ها و کشتی‌ها در منطقه خلیج فارس به شمار می‌رود.

انتهای پیام/