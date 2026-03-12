حملات تازه حزبالله به مواضع اسرائیل؛ پایگاه راهبردی «میرون» هدف پهپادهای انتحاری قرار گرفت
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، حزبالله لبنان اعلام کرد که تجمع نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در موضع تازهتأسیس «مرکبا» را با گلولههای توپخانهای هدف قرار داده است.
حزبالله در بیانیه دیگری اعلام کرد که پایگاه «میرون» برای نظارت و مدیریت عملیات هوایی در شمال اراضی اشغالی را با گروهی از پهپادهای انتحاری هدف قرار داده است.
بر اساس این گزارش، در پی این حمله، یکی از رادارهای مستقر در پایگاه میرون آسیب دیده است.