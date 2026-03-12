علی‌ قائم‌مقامی، کارشناس مسائل ترکیه با اشاره به احتمال تشکیل ائتلاف اسلامی ضداسرائیلی توسط ترکیه در گفت‌وگو با ایلنا اظهار کرد: اخیراً نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل اعلام کرده که ما در حال مبارزه با ایران و محور شیعی هستیم اما در وضعیت کنونی خطر محور سنی هم وجود دارد که این شامل ترکیه، قطر و سوریه به رهبری ابومحمد الجولانی هم می‌شود و باید اطمینان حاصل کنیم که آنکارا وارد سناریوی تشکیل محور سنی علیه اسرائیل نمی‌شود. بنت در جایی دیگر اعلام کرده که در غیر اینصورت، اسرائیل وارد تقابل با محور سنی خواهد شد که شامل ترکیه، حماس، سوریه و قطر می‌شود و به صورت مستقیم می‌توان گفت که اسرائیل اقدام به تهدید ترکیه کرده است. اگر کمی به عقب برگردیم، می‌بینیم که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در کنفرانسی که در ۲۷ ژانویه ۲۰۲۶ با محوریت مبارزه با یهودستیزی حضور داشت، صراحتاً اعلام کرد که میدان نبرد جدید اسرائیل، تقابل با محور سنی است و حتی او مدعی شد که باید همزمان با محور شیعی با محور سنی و اخوانی‌ها مبارزه کنیم.

وی ادامه داد: نتانیاهو برای مبارزه با محور شیعی که اکنون ادامه دارد و برای مبارزه با محور اهل سنت یک طرح شش ضلعی را مطرح کرده که شامل اسرائیل، هند، امارات و برخی از کشورهای آفریقایی، یونان، قبرس جنوبی و برخی از کشورهای آسیای میانه می‌شود. او همچنین مدعی شده که هم محور شیعی و هم محور سنی مخالف دموکراسی هستند و باید با آنها تقابل کرد و حتی در این راستا یکی از اضلاع طرح شش ضلعی اسرائیل، سومالی‌لند است که نتانیاهو آن را به رسمیت شناخته است. او همچنین اعلام کرده که غزه، سودان و سومالی به انضمام سوریه شامل این محور (محور سنی) می‌شود که ترکیه، عربستان سعودی، مصر و قطر در حال سرمایه‌گذاری در آنها علیه اسرائیل هستند که نشان می‌دهد تل‌آویو به دنبال یک تقابل جدید علیه این کشورها است.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: امارات متحده عربی که با اسرائیل علیه بلوک سنی مبارزه می‌کند، به نوعی جنگ داخلی را در سودان و سوریه و برخی از کشورهای دیگر جنگ را تحریک می‌کند یا تحت کنترل خود قرار داده است. محور سنی مبارزه با اسرائیل در جامعه ترکیه نیز مطرح است و برخی از گروه‌های اسلامگرای ترکیه معتقدند که یک نوع ارتش اسلامی باید برای مبارزه با اسرائیل تشکیل شود و بر همین اساس که نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی (نفتالی بنت) اخیراً ترکیه را تهدید به حمله بعد از ایران کرده است. در مورد یمن که اتحاد کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی تشکیل شده بود، ترکیه از محور سعودی علیه یمن حمایت می‌کرد اما به هر ترتیب حالا ترکیه، عربستان و پاکستان سعی می‌کنند علاوه بر روابط دوجانبه سیاسی – اقتصادی خود مناسبات اطلاعاتی، امنیتی و نظامی‌شان را تقویت کنند و آن را گسترش بدهند و این موضوع می‌تواند توسعه پیدا کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که ترکیه در قطر یک پایگاه نظامی – زرهی متعلق به خود را مدیریت می‌کند و قراردادهای کلان نظامی را با پاکستان منعقد کرده و حتی آموزش‌های نظامی مشترک را با یکدیگر اجرایی می‌کنند. این در حالیست که الجولانی در سوریه هم قراردادهای امنیتی گسترده‌ای را به صورت نیمه آشکار در پاریس با اسرائیل به امضاء رسانده است و در نتیجه می‌توان گفت سخنان نفتالی بنت، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل که اعلام کرده سوریه هم علیه اسرائیل در محور سنی می‌تواند ایفای نقش کند، به نوعی منتفی است و صرفاً یک نوع موضع شکلی به حساب می‌آید. علاوه بر آن، تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و نماینده ترامپ در سوریه و عراق اعلام کرده که اسرائیل و سوریه چنین توافقاتی را با هم امضاء کرده‌اند تا به نوعی بتوانند مانع از ورود ایران و سایر جریان‌ها با سوریه شوند.

