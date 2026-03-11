شورای امنیت طرح پیشنهادی بحرین علیه ایران را تصویب کرد
به گزارش ایلنا، شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز -چهارشنبه- بدون محکوم کردن حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و کشتار غیرنظامیان و کدکان، قطعنامهای برای توقف حملات ایران علیه منافع آمریکا در کشورهای عربی تصویب کرد.
این طرح که توسط بحرین ارائه شده بود، با ۱۳ رأی مثبت و دو رأی ممتنع چین و روسیه تصویب شد.